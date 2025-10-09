本拠地で地区シリーズ第3戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打でチームも2-8で敗れ通算2勝1敗となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督が大谷の不振に言及した。7回の第4打席は飛距離362フィート（約110.3メートル）の大飛球を打つも左飛。MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」によると、大リーグの30球