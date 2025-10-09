自民党と公明党の連立協議が難航する中、あす午後に2回目の党首会談を行うことが分かりました。自民・公明両党はおととい党首会談を行い、連立を継続するか協議しましたが、公明側の主張する「企業・団体献金」の規制強化で折り合わず、結論は持ち越されました。公明党の赤羽副代表はきょう午前に開かれた党の幹部会合で、「連立離脱もやむなし」との意見が出たことを明かにしました。公明党赤羽一嘉 副代表「（連立）解消