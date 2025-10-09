YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』にて、りゅう先生が「普通の人が“天才”に変わる思考の使い方を解説します。天才たちだけが実践している思考とプロセスがあります。」と題した動画を公開。動画内では、世の中を変える「非常識なマーケティングマインド」について、自身の実践と考えを踏まえながら、その具体的な手法とマインドセットを5つにまとめて解説した。 冒頭でりゅう先生は「世