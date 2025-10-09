台風22号の影響で、携帯電話やインターネット通信などがつながりにくい状況となっています。NTTドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルは八丈町と青ヶ島村の一部地域で、KDDIは八丈町周辺の一部地域と青ヶ島村の全域で、通信がつながらなかったり、つながりづらかったりする状況です。