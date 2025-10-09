◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フェザー級（５７・１キロ以下）挑戦者決定戦同級７位・中野幹士―同級５位ライース・アリーム（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦するＷＢＣ世界同級王座決定戦が行われる「ＰＲＩＭＥＶＩＤＥＯＢＯＸＩＮＧ１４」（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の追加対戦カードが９日、発表さ