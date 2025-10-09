アメリカの政府機関の一部閉鎖は10月8日で2週目に入りました。事態を打開するめどが立たないなか、人員不足により航空便の遅れが生じるなど、影響が出始めています。【映像】米政府機関一部閉鎖 人員不足で航空便に影響アメリカでは当面の予算を確保する「つなぎ予算案」をめぐり与野党が対立していて、10月1日から政府機関の一部閉鎖が続いています。FAA（＝連邦航空局）によりますと、1日当たりの運航数が1000便を超えるシ