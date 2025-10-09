【モデルプレス＝2025/10/09】歌手の工藤静香が10月8日、自身のInstagramを更新。干し椎茸を使ったアレンジレシピを公開し、反響が寄せられている。【写真】工藤静香、目から鱗の干し椎茸アレンジ料理◆工藤静香、干し椎茸でアレンジレシピ工藤は「干し椎茸！戻したつゆは出汁にもなるし、何といっても、椎茸でお新香の素を作るのが大好きです」とつづり、ざるそばと干し椎茸を使った料理の写真を投稿。2枚目には細かく刻んだ干し