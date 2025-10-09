【西武】プロ野球・西武は9日、来季のコーチングスタッフの配置を発表。辻竜太郎氏が二軍野手チーフコーチに就任し、2024年に現役を引退して以降、球団スタッフとして活動していた岡田雅利氏が、三軍野手コーチに就任することが明かされました。その他の変更は、黒田哲史氏が内野守備・走塁コーチへ配置転換。二軍野手コーチに大引啓次氏が配置転換となりました。広池浩司球団本部長は、岡田コーチの就任について「育成担当兼人財