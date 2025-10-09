８日、タヤーニ氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ローマ＝新華社記者／李京）【新華社ローマ10月9日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、イタリア・ローマで同国のタヤーニ副首相兼外務・国際協力相と会談した。８日、タヤーニ氏と会談する王毅氏。（ローマ＝新華社記者／李京）