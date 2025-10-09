９日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１．４９ポイント（０．０４％）高の２６８４０．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４９．２６ポイント（０．５２％）高の９５７３．１３ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２０７３億８０４０万香港ドルに拡大している（８日前場は１０６５億９３７０万香港ドル）。米ハイテク株高が好感される流れ。昨