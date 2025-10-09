「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、タナー・スコット投手が個人的な事情でゲームメンバーから外れていたことを明らかにした。指揮官は「タナーはきょうは球場に来ていなかった。個人的な事情があって、詳細は後ほど明らかになると思うが、今日は完全に出場不可の状態だった」と説明した。スコットは今季、守護神として期待されるもシー