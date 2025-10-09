◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に大敗。今ポストシーズン初黒星を喫した。先発・山本由伸が4回、先頭・シュワバーにソロを浴びると、そこからハーパー、ボームにも連打を許すなど、この回3失点。5回も連打でピンチを招いたところで降板し、4回0/3を6安打3失点だった。さらに1―3の7回