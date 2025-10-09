鳥取県議会は、県中西部の県議が議会出席時などに使う宿泊費の支給基準を見直し、片道６０キロ未満の場合は原則として支給しないことにした。９日から運用を開始する。現行では、県中西部に住む県議が本会議などで招集されて鳥取市内に宿泊する場合、１泊１万１０００円を上限に宿泊費が支給されていた。しかし、山陰道や公共交通機関の整備で移動時間が短縮したことや、県議が２０２２年度の政務活動費に６８泊分の宿泊費を必