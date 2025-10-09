ＴＢＳ系「ひるおび！」が９日放送され、自民党・高市早苗新総裁が野党へのあいさつまわりをした際に、萩生田光一幹事長代行を「傷もの」と発言したことについて取り上げた。高市新総裁は８日、党役員とともに野党各党へ就任の挨拶をした。その中で、立憲民主党の野田佳彦代表が「傷ものが１人という表現で萩生田さんを紹介されていた。痛いところなのかと思った」と高市氏の発言を明らかにした。ＭＣの恵俊彰は「みそぎが済