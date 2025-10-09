自民党の高市早苗総裁の就任を巡り、自民党本部内からの中継映像に「支持率下げてやる」といった音声が入っていたことについて、時事通信社がこの音声が自社のカメラマンのものと確認したと発表しました。時事通信社の発表によりますと、7日の午後、自民党本部で自社の男性カメラマンが、他のマスコミとともに撮影のため高市総裁を待っていたときに、雑談で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」と発言