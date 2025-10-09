頭をくっつけ合い仲睦まじく…女優で歌手の観月ありさ(48)が、芸能界の?大親友?との2ショットを公開し反響を呼んでいる。インスタグラムを更新。元TOKIOの松岡昌宏(48)と2人で、笑顔で並んだ写真を投稿した。松岡は5日に放送されたバラエティ番組「日曜日の初耳学」(TBS)に出演。VTRで出演した観月は「親友・松岡昌宏くんの裏話を暴露しちゃってます(笑)」と明かした。2人は1997年放送の「ナースのお仕事2」(フジテレビ)で共