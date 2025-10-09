自然の中でギターを弾いてかつて、橘いずみの名で人気を博したシンガー・ソングライターの和（56、いずみ）が、SNSでギターを奏でる?野外ライブ?ショットを公開し、話題になっている。10月4日、5日に和歌山県内で「和-IZUMI-とスパミルのCAMPでGO LIVE！」を開催。月夜の自然の中でギターを弾きながら歌う様子をアップ。短髪の和が月を眺めながら笑顔でギターを弾いている。SNSでは「いずみさんのLIVEはやっぱりいいな」「最