10月10日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）には、お笑いコンビ・COWCOWが登場。華大と福岡市・浄水通り周辺の地元民お勧めスポット8選を巡る。高級住宅地として知られるこの周辺で、まずは個性豊かなスイーツ店が集まるエリアで長年愛される、旬のフルーツを使ったタルトの人気店へ。タルトはもちろん、週末限定のあんぱんに大感動！続いて7年ぶりにやってきたゾウを見に福岡市動物園へ向か