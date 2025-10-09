再審＝やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巖さんの弁護団は2025年10月9日、当時の事件捜査の違法性をめぐって国と静岡県に対し6億円超の賠償を求める訴えを起こしました。 袴田巌さんは1966年に静岡県清水市（現・静岡市清水区）で一家4人が殺害された事件で、一度死刑が確定しましたが、再審＝やり直しの裁判で2024年、無罪が確定しました。 袴田さんの弁護団によりますと、国と静岡県を相手取り損害賠償を求める訴状を、2025