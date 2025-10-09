ファーウェイ・ジャパンは10月6日、「2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を開催。スマートウォッチGTシリーズの「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」と「HUAWEI WATCH GT 6」、ワイヤレスイヤホンの「HUAWEI FreeBuds 7i」などの新製品に加え、既存モデルのアップデートについても発表した。今回、発表されたスマートウォッチやワイヤレスイヤホン業界初のサイクリング機能を搭載したGT 6シリーズまずプロダクトマネージャーの窪田洸