ロッテは９日、沢村拓一投手と協議を重ねた結果、現役続行を目指し退団することが決まったと発表した。球団を通じ「２０２０年９月、その時、苦戦をしていたボクにマリーンズが機会をくれたからこそ、ファンの皆さまが受け入れてくれたからこそ、そこから憧れであったＭＬＢにも行けました。トータルで３年半の時間を共に戦ってくれたチームメートやスタッフに心から感謝します。日本一の声援が背中を押してくれたことにも感