１９６６年の静岡県一家４人殺害事件を巡り、２０２４年に再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）の弁護団は９日、捜査や裁判で違法行為があったとして国と県に約６億円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を静岡地裁に起こしたと発表した。訴状では、捜査や取り調べ、起訴、裁判で警察官や検察官、裁判官による違法行為があったと主張。長時間の取り調べや、事件から１年２か月後に見つかり犯行着衣とされた「５点の衣類」の捏造