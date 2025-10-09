「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がるも５回途中３失点で降板。メジャー２年目でポストシーズン初黒星を喫し「続けて３点取られたので最少失点で抑えられたら試合の流れが変わっていた」と悔やんだ。悪夢はエドマンのソロで先制した直後の四回だった。「２打席目は外を中心に行く組み立てだったんですけど、ボールが先行してしま