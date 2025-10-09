◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月９日、栗東トレセン紫苑Ｓ３着のダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）がＣＷコースでハードな併せ馬を消化した。バッハアルプゼー（３歳１勝クラス）を４馬身ほど追走し、ラストは強めに追われ６ハロン７９秒７―１２秒２。半馬身ほど遅れたが橋口調教師は「動きは良かった。最後は遅れる形になりましたが