西武は９日、西口文也監督の就任２年目となる来季のコーチングスタッフを発表した。黒田哲史２軍野手コーチが１軍に昇格して内野守備・走塁コーチに、大引啓次内野守備・走塁コーチが２軍に配置転換となる。２４年限りで現役を引退し、今季は育成担当兼人財開発担当を務めた岡田雅利氏が３軍野手コーチに就任する。背番号は「９２」。また、今季オリックスから西武に入団し２軍野手コーチを務めた辻竜太郎氏が２軍野手チーフコー