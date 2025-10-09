Ｕ―２０Ｗ杯決勝トーナメント１回戦（８日＝日本時間９日、チリ・サンティアゴ）、日本はフランスに０―０と９０分で決着がつかず、突入した延長戦の末に０―１で負け、敗退が決まった。序盤から積極的に攻め込むもチャンスを生かせず、なかなかゴールが奪えない。迎えた延長後半アディショナルタイムにＤＦ梅木怜（今治）が痛恨のハンド。フランスにＰＫを献上し、ゴールを許した。１６強敗退に船越優蔵監督は「悔しいの一言