◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月９日、美浦トレセン桜花賞馬のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）はコンビを組むクリストフ・ルメール騎手が追い切りに騎乗した。Ｗコースで６ハロン８４秒１―１１秒３を馬なりでマーク。ルメール騎手の手は動くことなく、先行したスペキオサレジーナ（５歳２勝クラス）に先着した。森一調教師