ロッテのサブロー新監督が９日、秋季練習２日目に独自色を出した。ウォーミングアップ後からポール間走を実施。１か所の打撃練習中もひっきりなしに野手が塁間を走る姿が目立った。「めちゃくちゃ走ってますね。いいことだと思います。（秋季）キャンプではもっと増えますからね。技術練習が。その前にこういうの（走塁練習）をやるのできついと思いますよ。みんな『足がパンパンや』って言うてました」と、選手たちの“悲鳴”を