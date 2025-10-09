白毛のアイドル、ソダシの妹でアルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）で重賞初制覇を狙うマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が、栗東・ＣＷコースで２週前追い切りを行った。この日は富士Ｓに出走するＮＨＫマイルＣ２着馬のマジックサンズ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）に大きく先行する形でスタート。直線ではしっかりと手綱を押されつつ、最後は半馬身遅れたものの