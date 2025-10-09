◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ヤンキース２―５ブルージェイズ（８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズが８日（日本時間９日）、ヤンキースとの地区シリーズ第４戦に５―２で勝利。対戦成績を３勝１敗として、２０１６年以来９年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出一番乗りを果たした。相手先発はレッドソックスとのワイルドカードシリーズで８回無失点の快投を見せた新人右腕シュリト