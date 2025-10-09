10月9日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、日産自動車に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「そしたら1200人くらいはレイオフされるんですかね」 経営再建中の日産自動車が、2027年度末で生産終了予定の追浜（おっぱま）工場（神奈川県横須賀市）で働く生産部門の従業員について、九州工場を運営する