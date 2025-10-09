◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝１０月９日、栗東トレセン昨年の朝日杯ＦＳ勝ち馬で復活を狙うアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は坂路を単走で駆け上がり、全体では５４秒１ながら、ラスト１ハロンは１１秒８とシャープにまとめた。先週の１週前追い切りに続き、この日も坂路での追い切り。「前進気勢が旺盛で、ＣＷコースでは行きたがる面も