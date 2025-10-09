ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「東京都が無痛分娩費用を助成−都の狙いは？」。社会部都庁担当の内藤ミカ記者が解説します。◇◇◇東京都は少子化対策の一環で、無痛分娩にかかる費用を最大10万円助成する制度を10月1日から開始しました。一般的に無痛分娩と呼ばれるものは、背中から麻酔薬を投与して出産の痛みを緩和するものです。そもそも、都内の出産費用の平均額は約80万円といわれていて、そ