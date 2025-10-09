悪質な不正転売が問題となるなか、フリマ大手のメルカリは転売目的でトラブルが急増しそうな商品の取引を禁止すると発表しました。メルカリ迫俊亮CEOマーケットプレイス「マーケットプレイス内の安心安全が著しく損なわれる可能性のある商品は、出品禁止などの対応を実施する方針を策定した」これまでメルカリでは、法律に触れるもの以外は原則、自由に利用者間で取引されてきましたが、今後、不正な出品や転売目的でトラブルが