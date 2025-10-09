元モーニング娘。の藤本美貴（４０）が９日、都内で令和のカリスマ店員を決める接客コンテストの「ＳＴＡＦＦＯＦＴＨＥＹＥＡＲ」ファイナル直前記者発表会に登壇した。会見の中で藤本の息子に似合うコーディネートが話題に。学年は「今、中２ですね」といい、「女の子をメロメロにしてしまう日がくるかも」と言われると、「逆にもう楽しみですけどね。どんな人連れてくるんだろうって」と笑顔。「ちょっと意地悪しちゃ