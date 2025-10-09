柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力ホールディングスが、地域貢献策として1000億円規模の基金を新潟県に提案することがわかりました。【映像】東電 新潟に“1000億円基金” 原発再稼働へ理解求める関係者によりますと、東電は新潟県が地域振興にあてられるよう、寄付する基金を県側に提案します。柏崎刈羽原発で得た利益を原資に基金を積み立て、総額1000億円規模で調整しています。東電の小早川社長が16日の新潟県議会に