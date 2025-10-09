11月21日に公開される細田守監督の新作映画『果てしなきスカーレット』が、東宝とソニー・ピクチャーズ エンタテインメントによって日本および全世界で共同配給されることが決定した。 参考：いま再考したい『サマーウォーズ』の先進性仮想空間に込められた細田守の“希望”を紐解く 本作は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』