９日に実施された５年債入札（第１８１回、クーポン１．３％）は、最低落札価格が１００円２５銭（利回り１．２４６％）、平均落札価格が１００円３１銭（同１．２３３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭で、前回（９月１０日）の３銭から拡大。応札倍率は３．６９倍となり、前回の３．７０倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS