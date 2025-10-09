「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でソニーグループが「買い予想数上昇」３位となっている。 ９日の東証プライム市場でソニーＧが５日続伸。株価は８日に４６４０円をつけ上場来高値を更新した。９月２９日に「パーシャル・スピンオフ（分離・独立）」で金融のソニーフィナンシャルグループを東京証券取引所に再上場させた。「コングロマリ