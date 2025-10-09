キャスターが反発している。きょう、ＡＩ人材に特化した新たな採用代行サービス「ＣＡＳＴＥＲＢＩＺｒｅｃｒｕｉｔｉｎｇＡＩ人材採用」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。新サービスは、ＡＩエンジニア・機械学習エンジニア・データサイエンティスト・ＡＩプロダクトマネージャー等の難関職種を対象に、採用戦略の設計から入社手続きまで専門チームが一気