元AKB48で現在はミュージカル女優としても活動している河西智美が、Instagramで産後28kgのダイエットに成功したことを報告した。 【写真＆動画】河西智美が産後28㎏のダイエットに成功したミニスカート姿や水着ショット ■夫（俳優・小山圭太）＆子どもとの家族ショットも公開 河西は「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら…と思い勇気を出して公開することにしました！」という