お笑いコンビEXITのりんたろー。（39）が8日放送のフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜午後9時）に出演。夫婦間の保険事情について話した。この日のトークテーマは「知らなきゃ損する！令和の最新終活」。MCの明石家さんま（70）から「りんたろー。どうしてるの?」と問われたりんたろー。は「保険はかけてるんですけど、額とかは言わないようにして」と明かした。タレント磯野貴理子（61）が「生命保険?」とふるとりんたろー。