【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの鈴木奈々が8日、自身のInstagramを更新。タレントの益若つばさの手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】益若つばさ「お店の料理かと」豪華手巻きパーティー◆鈴木奈々＆益若つばさ、豪華手巻きパーティー公開鈴木は「益若つばさちゃん家に遊びに行きました」と益若の自宅で手巻きパーティーを行ったと報告。手巻き用の刺身、きゅうり、のり、酢飯などが並び、さらに冬瓜の煮物やト