（資料写真）９日午前５時４５分ごろ、神奈川県大磯町大磯の照ケ崎海岸で、「友人が海に流された」と１１０番通報があった。男性３人が波にさらわれ、そのうち１人が南西に約１・９キロ離れた海上で発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。あとの２人は自力で岸に戻った。大磯署によると、死亡した男性は友人２人と釣りに来ており、釣る場所を選ぶために海岸沿いを歩いていたところ、３人とも波にさらわれた。当時は強風