初砂でレディスプレリュード１着のビヨンドザヴァレー（牝５歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）はＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）へ向かう。中京記念４着のエコロヴァルツは天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）を目標にする。京都大賞典６着のアルナシームは有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を除