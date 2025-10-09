参政党の神谷宗幣代表が2025年10月8日、自民党の高市早苗総裁から、あいさつを受けたことをXで明かした。「方向性の合う政策には協力するし、そうでないものはきっちり反対する」神谷氏は「今日の記者会見は冒頭の挨拶後に中座して、自民党の高市新総裁や役員の皆さんの挨拶を受けました」と報告し、高市氏との会話の内容を明かした。「私も関西で政治活動をしていたので、『共通の知人が多いですね』と言った話があり、私からは方