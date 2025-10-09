１０月８日のジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（大井・ダート２０００メートル）を逃げ切って３歳ダート３冠の最終戦を制したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は一夜明けた９日、美浦トレセンの厩舎で静養した。前日は２３時頃に帰厩。田端誠厩務員は「あれだけのレースをしてくれましたからさすがに疲れがあって、今朝も少し硬さがありましたが、カイバはしっかり食べているし、これから疲れをと