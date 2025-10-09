中国が戦略資源であるレアアース（希土類）に関連する技術の海外流出を遮断するため、輸出統制を大幅に強化した。半導体や人工知能（AI）、磁石などの先端産業全般を狙った措置と解釈されている。中国商務部は9日、「域外（海外）レアアース物資輸出統制決定」を発表し、サマリウム・ジスプロシウム・ガドリニウム・テルビウム・ルテチウム・スカンジウム・イットリウムなど主要なレアアース金属と、サマリウム‐コバルト・テルビ