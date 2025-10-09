運転開始から40年を超える関西電力高浜原発1、2号機（福井県高浜町）と美浜原発3号機（同県美浜町）の運転期間延長を認めた国の審査は不当だとして、福井、愛知両県などの住民が延長認可の取り消しを求めた2件の訴訟の控訴審第1回口頭弁論が9日、名古屋高裁で開かれた。国側は請求棄却などを求め、争う姿勢を示した。原告側は「原判決は東京電力福島第1原発事故の反省と教訓を踏まえていない」として、原子力規制委員会の判断