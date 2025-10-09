◇MLB 地区シリーズ第3戦 フィリーズ8-2ドジャース(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースからようやく1勝をつかんだフィリーズですが選手らの顔に笑顔は見られません。ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけ迎えた地区シリーズ3戦目。先発の山本由伸投手から4回に、リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手がソロホームランを放ちます。その後も打線がつながり追加点をつかみ逆転に成功します。8回にはドジ